Майк Тайсон сбросил 45 килограммов ради боя с Роем Джонсоном

Чтобы вновь вернуться в ринг, "железному" Майку пришлось стать веганом.

Легендарный американский супертяжеловес 54-летний Майк Тайсон, которому 28 ноября предстоит провести поединок против своего соотечественника 51-летнего Роя Джонса, сбросил около 45 килограммов, чтобы вернуться в ринг.

Об этом сообщает Klitschko-brothers.com.

По словам боксера, чтобы добиться этого, ему пришлось пройти через тяжелые испытания, в частности, перейти на вегетарианскую диету и много работать в спортзале.

"Было очень тяжело набирать форму, но только по одной конкретной причине: мне пришлось сбросить 100 фунтов (45,4 кг). А так я всегда делал это на протяжении своей карьеры, – отметил "железный" Майк.

По его словам, ему пришлось много времени провести на беговой дорожке.

"Как я сбросил этот вес? Во-первых, стал веганом. Моя жена сказала, чтобы я встал на беговую дорожку. Начинал бегать по 15 минут, а закончилось все тем, что проводил на беговой дорожке по два часа. Я продолжал ходить в зал и следил за своей диетой", – сказал Тайсон.

Напомним, в ринге Майк Тайсон не появлялся с 2005-го года. На счету легендарного боксера 50 побед (44 нокаутом), шесть поражений, еще два боя были признаны несостоявшимися.

Рой Джонс-младший выступал с 1989 по 2018 год. За это время он был чемпионом в средней, второй средней, полутяжелой и в тяжелой категории. Сейчас боксеру 50 лет.