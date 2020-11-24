Моуринью выполнил обещание, купив своему игроку огромный кусок мяса (фото)

По словам тренера "Тоттенхэма", такое обещание ему обошлось в 500 фунтов стерлингов.

Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью вручил защитнику своей команды Серхио Регилону огромный кусок мяса. По словам тренера, таким образом, он сдержал данное игроку обещание.

Фото с Серхио Регилоном и огромным куском мяса Моуринью опубликовал в Istagram.

"Обещание есть обещание. Это обошлось мне в 500 фунтов стерлингов, но я сдержал свое обещание", – подписал фото португальский специалист.

Он не уточнил, почему ему пришлось давать такое обещание. Возможно, спор был на то, что "Тоттенхэм" обыграет "Ман Сити" или сохранит свои ворота "сухими" (в предыдущем матче "Тоттенхэм" выиграл у "Ман Сити" 2:0) или что команда возглавит турнирную таблицу в АПЛ, что случилось после последнего тура.

Напомним, Жозе Моуринью возглавил лондонский "Тоттенхэм" год назад. Контракт рассчитан до конца сезона 2023 года. В год португалец будет зарабатывать 15 млн фунтов стерлингов — это почти вдвое больше, чем получал предыдущий тренер "шпор" Маурисио Почеттино.