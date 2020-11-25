Лига чемпионов: "Динамо" на НСК "Олимпийский" разгромно уступило "Барселоне" 0:4

Каталонцы разобрались с "бело-синими" на классе.

Более двух десятков лет назад, в 1997 году, киевское "Динамо" победило "Барселону" в двух матчах группового турнира Лиги чемпионов со счетом 3:0 и 4:0. Тогда для всей футбольной Европы это стало настоящим шоком. Нынешний главный наставник киевлян Мирча Луческу на предматчевой пресс-конференции заявил, что тоже хочет обыграть "Барселону", но одно дело хотеть, а другое – победить.

Кадровая ситуация в "Динамо" перед матчем четвертого тура группового этапа ЛЧ улучшилась только частично. Коронавирус обнаружили у ключевых игроков Виктора Цыганкова и Сергея Сидорчука.

У "Барсы" же, вне заявки остались Месси и де Йонг, которым главный тренер каталонцев Рональд Куман решил предоставить отдых, а также Пике, который хорошо себя проявил в первом матче команд.

Учитывая, что киевляне продемонстрировали вполне достойную игру в первой встрече в Испании, хотя и проиграли 1:2, надежда на то, что "Динамо" добьется положительного результата, была не такой уж призрачной.

Игру активнее начали каталонцы. Они проводили затяжные атаки, стараясь прижать киевлян к своим воротом, однако до ударов дело долго не доходило. Динамовцы старались отвечать контратаками, но на последних этапах их развития часто оказывались в положении вне игры.

Постепенно киевляне освоились на поле, у них получалось отбирать мяч и держать его в своих ногах. На 19 минуте у "Динамо"" появился момент. После розыгрыша штрафного мяч оказался у Забарного, но ударить с убойной позиции у него не получилось. Де Пена пробивал вторым темпом, но прямо в руки вратарю.

В середине тайма "Барселона" значительно больше времени владела мячом, но мало пробивала по воротам. "Динамо" же грамотно оборонялось, выжидая своего момента для атаки.

В концовке первой половины встречи каталонцы нависли над воротами "Динамо" пытаясь раскачать оборону киевлян, но наши футболисты отбились.

На последних минутах тайма "Динамо" провело две перспективные атаки. Сначала Кендзера получил мяч на своем фланге и простреливал в штрафную. Казалось, Шапаренко нанесет удар в касание, но тот пропустил мяч. К сожалению, первым к нему подоспел игрок "Барсы".

Спустя полминуты Де Пена долго бежал по своему флангу, но вместо прострела решился на удар с острого угла. Вратарь спас и отправил команды на перерыв.

Второй тайм начался с атаки "Динамо". Вербич с острого угла с правого фланга пробил по воротам, но вратарь отбил, хоть и не сразу зафиксировал мяч. "Барселона" ответила спустя шесть минут. Сержиньо Дест подключился к атаке и пробил мимо Бущана. Каталонцы повели в счете 0:1.

Для киевлян пропущенный мяч стал шоком, они не сумели быстро собраться и поплатились за это. На 57 минуте после подачи углового удара Брейтвейт опередил Миколенко и замкнул скидку Мингесы. "Барселона" повела в счете 0:2.

Забитые мячи успокоили каталонцев, что дало "Динамо" возможность атаковать. На 64 минуте Вербич на фланге идеально обыграл игрока "Барсы", отдал на Буяльского, а тот на свободного в штрафной Де Пену. Уругваец оказался один перед вратарем, но с сходу пробил мимо ворот.

На 69 минуте для "Динамо" стало все совсем плохо. Судья назначил пенальти после того, как в штрафной площадке нарушил правила Попов. Одиннадцатиметровый реализовал Брейтвейт, пробив на силу в нижний угол. Счет увеличился до 0:3.

А точку в матче на 90 минуте поставил Гризман, получив мяч в штрафной площадке и послав его точно в нижний угол ворот. Окончательный счет в матче 0:4 в пользу "Барселоны". Каталонская команда обыграла "Динамо" на классе.