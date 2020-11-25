Майк Тайсон - Рой Джонс: стали известны гонорары ветеранов бокса

Несмотря на неофициальный статус боя, легендарные боксеры получат весьма внушительные суммы.

Легендарные американские боксеры Майк Тайсон и Рой Джонс получат весьма внушительные гонорары за выставочный поединок, который они проведут между собой 28 ноября.

Несмотря на неофициальный статус боя, ветеранам бокса хорошо заплатят, сообщил журналист Yahoo Sports Кевин Айоле в Twitter.

По его словам, 54-летний Тайсон получит за поединок 10 миллионов долларов, а Джонсу причитается три миллиона.

Пользователи соцсетей неоднозначно восприняли эту новость.

"Не собирается ли Тайсон пожертвовать весь гонорар на благотворительность", – написал один из них.

"Не хочу ничего приуменьшать, но эти цифры не стоят того, чтобы быть наглухо отправленным в нокаут. Поэтому я думаю, что они не будут биться насмерть. Удивительно, что Тайсон получит более чем в два раза больше, чем Рой Джонс. Я думал, Джонсу заплатят хотя бы 75% гонорара Майка", – написал другой ценитель бокса.

"Чувак, дай мне один миллион долларов, и пусть Деонтей Уайлдер на фиг отобьет мне башку. Не говоря уже о 10 миллионах. Не стоит нокаут 10 миллионов? Да, ладно…", – ответил ему еще один.

Напомним, в ринге Майк Тайсон не появлялся с 2005-го года. На счету легендарного боксера 50 побед (44 нокаутом), шесть поражений, еще два боя были признаны несостоявшимися.

Рой Джонс-младший выступал с 1989 по 2018 год. За это время он был чемпионом в средней, второй средней, полутяжелой и в тяжелой категории. Сейчас боксеру 50 лет.