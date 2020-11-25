В Аргентине объявили трехдневный траур в связи с кончиной Марадоны

Диего Марадона умер в среду, 25 ноября, на 61-м году жизни.

Власти Аргентины объявили трехдневный траур в связи с кончиной бывший капитана и главного тренера сборной Аргентины по футболу Диего Марадоны. Об этом сообщает телеканал Eltrecetv.

"В связи со смертью Диего Армандо Марадоны президент (Аргентины Альберто Фернандес) объявит трехдневный национальный траур начиная с сегодняшнего дня", – сообщила пресс-служба администрации президента Аргентины.

В стране отменили развлекательные мероприятия, национальные флаги приспущены. В телеэфир выходят программы о жизни, карьере спортсмена и его победах.

Диего Марадона умер в среду, 25 ноября, на 61-м году жизни. По данным издания Clarin, у него случился сердечный приступ.

Последний раз Диего видели на публике 30 октября на матче 1-го тура чемпионата Аргентины его команды "Химнасия и Эсгрима" с "Патронато" (3:0), который был посвящён его 60-летию. Перед матчем ему вручили памятную доску. Диего не остался наблюдать за игрой, сославшись на плохое самочувствие.

В начале ноября он был госпитализирован с кровоизлиянием в мозг, 11 ноября его выписали. 25 ноября сообщили, что аргентинец перенес остановку сердца и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

В 1999 году Марадона был признан лучшим спортсменом XX века в Аргентине. Он – автор гола в ворота сборной Англии, получившего название "Гол столетия" и признанного лучшим голом в истории чемпионатов мира; в той же игре забил мяч рукой, этот случай известен как "Рука Бога".

Марадона является почетным гражданином Буэнос-Айреса. Именем Диего назван стадион клуба "Архентинос Хуниорс".

Марадона уходил из спорта из-за наркотической зависимости. Кроме того, спортсмен был замешан в нескольких судебных разбирательствах, включая арест в апреле 1991 года за хранение кокаина и двухлетний условный срок, полученный им в 1999 году за стрельбу из пневматической винтовки по журналистам летом 1994 года.

После завершения карьеры игрока Марадона работал телекомментатором на каналах Аргентины и Италии. С июня 2005 по август 2006 года являлся вице-президентом футбольной комиссии клуба "Бока Хуниорс". Снялся в нескольких фильмах.

С октября 2008 года по июль 2010 года Марадона работал главным тренером сборной Аргентины, с которой дошёл до четвертьфинала чемпионата мира 2010 года.