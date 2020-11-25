Немцы нам не по зубам! "Шахтер" крупно проигрывает вторую встречу с "Боруссией" 0:4 (фото)

Первый удар в створ ворот соперника "горняки" нанесли только на 83-й минуте игры.

В первом матче группового этапа Лиги чемпионов с "Боруссией" (Менхенгладбах) на НСК "Олимпийский" "Шахтер" был просто раздавлен немцами со счетом 6:0. На предматчевой пресс-конференции главный тренер "горняков" Луиш Каштру рассказал, что он вместе со своим тренерским штабом разобрал ошибки, которые были сделаны в том поединке, и что его команда будет пытаться взять реванш за поражение и заработать очки.

Кадровые потери "Шахтера" уже стали обыденностью. В заявку на матч не попали Тайсон, Коваленко и Хочолава, а об отсутствии Исмаили и Корниенко было известно давно. Шансов на то, что "Шахтер" добудет положительный результат, объективно было мало.

Перед началом игры команды почтили минутой молчания безвременно ушедшего из жизни Диего Марадону.

Обе команды начали матч в активной борьбе, стараясь захватить инициативу. На 5-й минуте у "Боруссии" уже был опасный момент, но Пятов спас ситуацию, ликвидировал выход один на один.

На 16-й минуте более-менее равная игра закончилась, в ворота "горняков" был назначен пенальти. Ларс Штиндль развел Пятова и отправил мяч в противоположный от капитана "горняков" угол! 1:0 в пользу немцев.

Забитый мяч придал уверенности немецким футболистам, они стали действовать раскованнее, хорошо передвигались по полю без мяча, время от времени проводя опасные атаки на ворота "горняков". "Шахтер" же не пытался нащупать нити своей игры, но у него плохо получалось на завершающей стадии атак.

На 34 минуте "Боруссия" закрепила свое преимущество. Во время подачи углового, "горняки" совершенно забыли про Эльведи, который спокойно убежал от опеки и точно отправил мяч в ворота Пятова головой. 2:0!

В конце первого тайма "Шахтер" попытался насесть на ворота соперника, проведя затяжную атаку, но "Боруссия" организованно оборонялась, заставляя "горняков" ошибаться. А на 45 минуте стандартное положение вновь принесло немцам успех.

После нарушения правил со стороны Степаненко, "Боруссия" разыграла штрафной, подав мяч в штрафную "Шахтера". Там его отпасовали на свободного Эмболо, а тот ударом через себя отправил мяч в ворота мимо Пятова. Счет стал 3:0 и команды ушли на перерыв.

Во втором тайме неприличный счет заставил "Шахтер" пойти вперед, но в действиях "горняков" чувствовалась суетливость. Хотя они стали больше владеть мячом, их атаки не были конструктивными, мяч постоянно терялся на подходе к штрафной площадке соперника. Немцы же выстроили массированную оборону, и ждали момент для контратаки.

К середине второго тайма стало понятно, что переломить ход игры в свою пользу у "Шахтера" уже вряд ли получится, оставалась только надежда на гол престижа.

На 72-й минуте казалось, что это произойдет. Матвиенко отдал отличный пас на ход Мораесу, но тот, во-первых, угодил в офсайд, а во-вторых, не попал практически в пустые ворота.

А немцы свой шанс не упустили. Четвертый гол в ворота "Шахтера" вновь был забит со стандарта. Лайнер выполнил подачу со штрафного с правого фланга – никто мяча не коснулся, и мяч спокойно влетел в дальний угол ворот.

На 83-й минуте Мораес пробил по воротам "Боруссии" со штрафного, но вратарь немцев сумел спасти свою команду от гола. Этот удар стал первым для "Шахтера" за 83 минуты в створ ворот!

До конца игры горняки сумели еще два опасных удара, которые могли завершиться голом, но вратарь Боруссии Зоммер был на высоте.

Счет до конца игры не изменился. "Шахтер" ничего не смог противопоставить немецкой команде.