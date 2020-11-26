В Киеве стартовал 36-й чемпионат Европы по художественной гимнастике (фото)

Европейская делегация высоко оценила уровень организации турнира и состояние арены киевского Дворца спорта.

В киевском Дворце спорта стартовал 36-й чемпионат Европы по художественной гимнастике. За звание чемпионок и призеров в индивидуальных и командных дисциплинах будут сражаться спортсменки из 23-х стран.

Об этом сообщает Укринформ.

В открытии турнира приняли участие организаторы и приглашенные гости, в частности старший тренер сборной Украины Ирина Дерюгина, президент Европейской федерации гимнастики Фарид Гаибов и другие.

Певица Мишель Андраде исполнила гимн турнира, который написал Алексей Потапенко (Потап).

Соревнования начались с квалификации индивидуальных выступлений юниорок в упражнениях с мячом и скакалкой. Нашу сборную представляли Мелания Тур (третья с мячом), Полина Карика (вторая с мячом) и Карина Сыдорак (первая со скакалкой). Девушки показали одни из лучших результатов.

В квалификации групповых выступлений с мячом взрослая украинская сборная занимает четвертое место.

"Приятно выступить после длительного перерыва. Особенно волнительно выступать дома. Мы надеемся, что страна поддержит нас, а мы, в свою очередь, тяжело работаем. Будет еще возможность показать себя завтра и послезавтра, наверстаем", – высказалась одна из гимнасток в групповых выступлениях.

Организатор чемпионата Ольги Данко отметила, что европейская делегация высоко оценила уровень организации турнира и состояние арены.

"Мы приложили максимум усилий для организации мероприятия. У нас было 50 вариантов логотипа, мы переделали цветовую гамму (перенос чемпионата повлияло). Этот перфекционизм из-за того, что вся команда любит гимнастику", – сказала Данко.

Первый день соревнований подытожила тренер сборной Украины Ириша Блохина.

"Искренне благодарна за поддержку — государству, спонсорам, шоу-бизнесу. Этот турнир – общая победа всех украинцев", – сказала она.

Напомним, чемпионат Европы по художественной гимнастике будет проходить с 26 по 29 ноября. Финал чемпионата будет транслироваться на эфирном канале Индиго TV, зрители которого получат доступ к просмотру важного события на всех платформах (Т2, спутник, отт-сервисы и кабельное телевидение), а полную версию и все выступления сборной на Чемпионате Европы смогут посмотреть пользователи платформы OLL.TV.