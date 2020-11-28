Чемпионат Европы по художественной гимнастике: в активе сборной Украины "золото" и "бронза"

В командном первенстве украинки опередили Израиль и Азербайджан, и им же уступили в многоборье.

На проходящем в Киеве 36-м чемпионате Европы по художественной гимнастике украинские девушки добыли две медали. Об этом сообщает Sportarena.

Команда Украины завоевала "золото" в командном зачете (сумма баллов за индивидуальные выступления юниорок и групповые упражнения среди взрослых).

В групповом многоборье взрослые девушки взяли "бронзу" (сумма баллов за групповые выступления с мячами и обручами и булавами). Нашу команду обошли спортсменки из Израиля и Азербайджана.

Командное первенство:

Украина – 237,150 Израиль – 236,900 Азербайджан – 226,175

Групповое многоборье:

Израиль – 67,575 Азербайджан – 66,300 Украина – 63,700

"Конечно, мы довольны своими выступлениями, но в целом могли бы и лучше. Впереди очень много работы и мы сами понимаем, что можем гораздо лучше. Перед чемпионатом Европы мы с утра до вечера в зале. Всегда есть что отработать, всегда есть моменты, где нужно совершенствоваться. После выступления только одной похвалы нет, всегда есть ошибки. Наши тренеры не дают нам расслабиться и держат нас в тонусе. Спасибо им!" – поделились мыслями о своих выступлениях гимнастки.

Напомним, 26 ноября в киевском "Дворце спорта" стартовал чемпионат Европы по художественной гимнастике. Соревнования будут проходить до 29 ноября.