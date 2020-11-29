Чемпион Европы Джо Джойс бросил вызов Усику

"Усик, я готов с тобой биться!" — заявил 35-летний Джойс после того, как техническим нокаутом одолел в 10-м раунде ранее непобедимого Даниэля Дюбуа.

Супертяжеловес из Великобритании Джо Джойс, одержав победу над Даниэлем Дюбуа, обратился с вызовом на бой к украинскому спортсмену Александру Усику, сообщает британская пресса.

"Усик, я готов с тобой биться!" — заявил 35-летний Джойс после того, как техническим нокаутом одолел в 10-м раунде ранее непобедимого Даниэля Дюбуа. Победа над Дюбуа принесла Джо Джойсу титулы чемпиона Европы и Британского Содружества. Этот же британский боксер на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро выиграл 12 боев из 12 проведенных, став серебряным призером соревнований. В активе спортсмена — 11 нокаутов.

Александр Усик и Джо Джойс уже встречались ранее — в рамках поединков Всемирной боксерской серии в 2013 году в Лондоне. Тогда победу по очкам одержал украинский боец.

Напомним, недавняя победа Александра Усика над британцем Дереком Чисорой вызвала неоднозначную реакцию в украинском обществе. Президент Украины Владимир Зеленский запоздало поздравил спортсмена в Twitter.