Megogo будет официальным транслятором матчей Еврокубков в Украине в 2021–2024 годах

Компания выиграла тендер УЕФА, заплатив рекордную для Украины сумму.

Телевизионная платформа Megogo выиграла тендер на трансляцию футбольных матчей Еврокубков (Лига чемпионов, Лига Европы, Лига конференций) в 2021–2024 года. Ее сумма тендерного предложения была рекордной для Украины: между 20 и 30 млн евро. Об этом сообщило издание "Цензор. НЕТ" со ссылкой на источник, близкий к тендеру.

Основным конкурентом Megogo была "Медиа группа Украина" (МГУ) с ее тремя футбольными каналами и платформой Oll.tv. Интерес к тендеру также проявили "Воля-кабель", "Мир ТВ", Setanta Sports и "1+1".

Издание также сообщило, что участники ТВ-рынка подтверждают информацию о победе в тендере платформы Megogo.

Напомним, в октябре сообщалось, что зрители Megogo и Volia смогут увидеть трансляцию некоторых событий в формате 4К.