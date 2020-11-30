"Бегал и орал по квартире": защитник "Десны" Ефим Конопля рассказал о вызове в сборную (видео)

В активе футболиста уже три матча в составе национальной команды.

21-летний новичок сборной Украины, защитник черниговской "Десны" Ефим Конопля в интервью Footballhub рассказал о своих эмоциях, когда его первый раз вызвали в национальную команду.

"Дома лежал на диване. Спать пытался. Позвонил какой-то неизвестный номер, мол, администратор сборной. "Тебя вызвали на ближайший сбор". Я в ступор, конечно, впал сначала… Сказал, что хорошо. И трубку повесил. Потом бегал и орал по квартире, наверное, минут десять. Я один тогда был дома. Потом начал обратно дозваниваться, чтобы понять, что брать с собой, где собираться. Сказали, чтобы взял бутсы со щитками и костюм. Мол, остальное все дадут", – сказал Ефим, которого в команде по дружески называют "Рыжий" из-за цвета волос.

В активе футболиста уже 3 матча в составе национальной сборной Украины на позиции защитника, хотя начинал он свою карьеру нападающим.

"Я был правым и центральным нападающим, а потом как-то в матче с командой – филиалом какого-то клуба, меня поставили центральным защитником. Мы выиграли, забили 10 мячей, а соперник ни разу половину поля не перешел. Мне сказали, что я молодец, сыграл хорошо, мол, будешь защитником. Вот так я к этому и пришел", – сказал Ефим.

Он также рассказал, что старается не обращать внимания на тех, кто его критикует.

"Когда мне такое пишут — прочитал и заблокировал человека. Но такого, чтобы на улице говорили, что я плохой футболист – такого не было. Бывало, кричали с трибун, что я такой-то и такой-то. Стараюсь не обращать внимания на это. После первого раза был удивлен, мол, зачем, какой в ​​этом смысл, кричать вот это. А потом уже не обращал внимания, даже не оборачивался", – сказал футболист.

Ефим также рассказал, что премиальные 30 тыс. долларов. за победу на молодежном чемпионате мира, он потратил на покупку квартиры родителям, которые уехали из оккупированного Донецка.

"Я сразу все эти деньги отложил. Сейчас вот поиграл в УПЛ, наскреб какие-то деньги. И купил родителям квартиру в Киеве. Постоянно мотались по съемным квартирам. Ситуация в Донецке заставила переехать… Вот и решили. Спросил, какой им нравится район. Они ответили, что где-то на левом берегу, где Русановская набережная. А мне по большому счету ничего и не надо", – сказал Ефим.

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Ефим Конопля дебютировал за сборную Украины 7 октября этого года в матче против действующих чемпионов мира французов. Всего на счету игрока "Десны" три поединка. В этом сезоне за черниговцев Конопля провел 10 игр, оформив один ассист. За свою текущую команду футболист будет выступать на правах аренды из "Шахтера" до конца этого сезона.