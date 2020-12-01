Украина пробилась на Евробаскет-2022 после победы над Австрией

Несмотря на то, что нашей сборной еще предстоят игры со словенцами и венграми, она уже не опустится в турнирной таблице ниже 3-го места.

Мужская сборная Украины по баскетболу обеспечила себе выход на Евробаскет-2022, обыграв накануне в Любляне сборную Австрии со счетом 70:67. Об этом сообщает iSport.

Игра украинцам далась непросто. В первых двух четвертях украинцы много ошибались, не попадали с неплохих позиций и теряли мяч. На большой перерыв команды отправились со счетом 30:29 в пользу австрийцев.

Определяющей в матче оказалась третья 12-минутка, выигранная украинцами 21:15. Решающая четверть была за Австрией, но украинцы сохранили свое преимущество – 70:67.

Благодаря этой победе сборная Украины досрочно гарантировала себе путевку на турнир.

Турнирная таблица:

Словения – 4 игры/7 очков Украина – 4/6 Венгрия – 2/4 Австрия – 4/4

Для того, чтобы квалифицироваться на Евробаскет, достаточно было занять третье место. Несмотря на то, что нашей сборной еще предстоят игры со словенцами и венграми, она уже не опустятся в турнирной таблице ниже 3-го места, так как имеет преимущество перед австрийцами по личным встречам (в первом матче Украина также оказалась сильнее – 88:73).

Изначально Евробаскет должен был пройти с 2 по 29 сентября 2021 года в четырех странах – Чехии, Грузии, Германии и Италии, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на год вперед.

На своем последнем чемпионате Европы мужская сборная Украины в 2017-м году сумела выйти из группы, но в первом раунде плей-офф уступила Словении, которая и стала чемпионом Европы.