Луческу: Наш финал в Лиге чемпионов с "Ференцварошем", а не с "Ювентусом"

По словам румынского специалиста, выход Динамо в Лигу Европы был бы хорошим итогом.

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу накануне поединка "бело-синих" против "Ювентуса" в рамках Лиги чемпионов заявил, что главный поединок для его команды будет не с итальянским грандом, а через неделю с венгерским "Ференцварошем".

Об этом сообщает iSport.

"Финал "Динамо" – это встреча против "Ференцвароша", а не игра с "Ювентусом". Для нас Лига Европы была бы хорошим итогом. В Турине мы постараемся проявить себя лучшим образом, но в голове будем держать встречу с венгерской командой. Именно с ними мы должны будем победить любой ценой", – сказал главный тренер киевлян.

Луческу также сказал, что играть с "Ювентусом" всегда престижно для "Динамо".

"Это будет трудный матч для нас. "Ювентус" уже вышел в плей-офф, но им нужны три очка, чтобы в последнем туре побороться с "Барселоной" за первое место. Для нас же честь играть на таком стадионе, как у "Ювентуса", пусть без болельщиков и в такое непростое время", – сказал румынский специалист.

Луческу также назвал сильные стороны "Ювентуса".

"Ювентус" произвел хорошее впечатление. В нашем первом поединке мы играли ровно, но потом "Юве" использовал отдельные моменты и сделал счет 2:0. У таких больших команд, как "Ювентус" есть по два состава. Вот почему я сказал, что наш соперник будет таким же сильным, хоть уже прошел в плей-офф. Такие команды, как "Ювентус", "Барселона", созданы для того, чтобы все время побеждать, особенно в ЛЧ. "Ювентус" предлагает очень агрессивный футбол. Конечно, им есть что улучшать, ведь они допустили несколько ошибок в матче против "Динамо". Но надо сказать, что в этом сезоне им пока не везет", – сказал Луческу..

Матч "Ювентус" - "Динамо" состоится в среду, 2 декабря, в 22:00 по Киеву.