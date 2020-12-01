Донецк снова в игре. "Шахтер" второй раз обыграл "Реал" в Лиге чемпионов (фото)

У "горняков" надежно играл вратарь, оборона делала мало ошибок, а средняя линия при первой возможности переходила в контратаку.

Донецкий "Шахтер" здорово начал свои выступления в Лиге чемпионов в этом сезоне. Выездная победа над "Реалом" со счетом 3:2 была логичной и абсолютно заслуженной. "Шахтер" даже мог забивать больше и выигрывать с еще более уверенным результатом. Во втором туре не без везения "горнякам" удалось не проиграть "Интеру". После двух туров в графе набранных очков было – 4. "Шахтер" с оптимизмом смотрел на свои перспективы выйти из этой группы в плей-офф Лиги чемпионов.

Но после поражений от немецкой "Боруссии" в двух матчах с общим счетом 0:10 шансы изменились кардинально. Теперь для того, чтобы выйти из группы, необходимо было побеждать в двух оставшихся играх, и первым на пути "Шахтера" стоял "Реал", приехавший в Киев в первый день зимы.

Начало встречи показало, что "Реал" серьезно настроился на игру и уже на 5 минуте мог открыть счет. Бензема с левого фланга отдал на Асенсио, который нанес удар, но угодил в штангу.

"Горняки" построили плотную оборону, но при первой возможности шли вперед, комбинировали перед штрафной соперника и старались наносить удары по воротам, правда не точно.

На 11 минуте у "Реала" был еще одна возможность открыть счет. Из пределов штрафной мощно пробил Бензема – вратарь горняков Трубин среагировал.

На 14 минуте защитник "Реала" Варан жестко сыграл против Жуниора Мораеса, который убегал от него в центре поля и мог выйти один на один с вратарем. Защитник мадридцев получил желтую карточку, а Мораес травмировался, и спустя некоторое время был заменен на Дентиньо.

Середина тайма проходила на равных. Команды поочередно переходили в позиционные атаки и обе теряли мяч на подступах к штрафной соперника.

Ближе к концу тайма "Реал" стал больше наседать на ворота "Шахтера", но особой остроты у ворот горняков не возникало. Команды ушли на перерыв с нулями на табло.

Второй тайм начался с обоюдных атак. Мадридцы старались комбинировать возле штрафной "горняков" в поисках возможности пробиться к воротам, но горняки грамотно оборонялись, и даже проводили острые контратаки.

Хорошая возможность послать мяч в сетку была у Тайсона. Он на скорости обыграл Варана, бил в ближний угол, но вратарь "Реала" Куртуа выручил!

Но все же спустя несколько минут счастье улыбнулось "горнякам". Казалось, Марлос уже испортило атаку, но Коваленко из глубины дал в центр штрафной, мяч отскочил от защитника, а Дентиньо набежал и забил. 1:0!

Пропущенный мяч заставил "Реал" идти вперед. "Сливочные" действовали активно, но и "Шахтер" не сидел, сложа руки. На 67 минуте хорошую возможность удвоить счет имел Коваленко. Мяч отскочил к нему в районе одиннадцатиметровой отметки, но он затянул с ударом и попал в защитника.

"Реал" делал все возможное, чтобы спасти игру, но "горняки" действовали уверенно. Надежно играл вратарь, оборона делала мало ошибок, а средняя линия при первой возможности переходила в контратаку. И это принесло свои плоды.

На 82 минуте Майкон запустил в свободное пространство Соломона. Тот прошел, обыграл одного – и из-под другого стрельнул в ближний нижний. 2:0!

До конца матча "Реал" отчаянно пытался забить хотя бы гол престижа, но тщетно. Заслуженная победа "Шахтера" над европейским грандом!