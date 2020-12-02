Лига чемпионов: "Динамо" в гостях уступило "Ювентусу" 0:3 (фото)

Моментами киевская команда показывала хорошую игру, но пропущенные мячи психологически надломили наших футболистов.

Накануне поединка "Динамо" с "Ювентусом" в рамках 5 тура группового этапа Лиги чемпионов наставник "бело-синих" Мирча Луческу заявил, что главный поединок для его команды в этом турнире будет не с итальянским грандом, а с венгерским "Ференцварошем".

И в его словах был смысл. Перед 5 туром "Барселона" и "Ювентус" уже досрочно вышли в следующий этап Лиги чемпионов, а "Динамо" и "Ференцварош" имели по одному набранному баллу. Именно в очной встрече украинской и венгерской команд будет решаться, кто займет третье место в группе и выйдет в Лигу Европы.

Вместе с тем, и "Динамо", и "Ференцварош" получили шансы заработать какие-то очки, играя с немотивированными командами, и значительно улучшить свое положение перед ключевой игрой в последнем туре. И хотя рассчитывать на позитивный результат для динамовцев в матче с "Юве" было трудно, надежда, что "Динамо" воспользуется сложившейся ситуацией, оставалась.

После стартового свистка мячом ожидаемо завладел "Ювентус". "Динамо" отошло в оборону, выжидая момент для проведения контратаки. При потере мяча туринцы включали прессинг, и "Динамо" было вынуждено часто играть на своего вратаря, чтобы не обрезаться на своей половине поля.

На 18 минуте у ворот "Динамо" возник опасный момент после розыгрыша углового. Мората переправлял мяч в ворота, но Бущан спас, а дальше Роналду не сумел подстроиться под отскок.

Первый мяч "Динамо" пропустило спустя несколько минут. Алекс Сандро навесил в штрафную, а Кьеза выиграл борьбу у Миколенко, пробил головой с отскоком и Бущан пропустил под собой. "Ювентус" повел в счете 1:0.

После пропущенного мяч наши футболисты активнее заиграли в атаке, но в их действиях было много брака. Но и "Ювентус" не стал полностью отходить назад. Туринцы по-прежнему включали прессинг на половине "Динамо", заставляя "бело-синих" ошибаться.

На 31 минуте Роналду подхватил мяч в штрафной киевлян и с 6-7 метров пробил в перекладину. А на 41 минуте "Динамо" имело прекрасную возможность отыграться. Кендзера навесил в штрафную, Вербич сбросил на Цыганкова, который пробил с метров трех, но попал во вратаря.

В конце первого тайма киевляне захватили инициативу, и довольно плотно прижали соперника к воротам, но забить до перерыва им не удалось.

"Динамо" активно начало вторую половину встречи. Команда начала прессинговать соперника на его половине поля, не боялись вступать в борьбу с именитым соперником и довольно уверенно контролировала мяч.

Однако наши футболисты немного увлеклись атакующими действиями и не смогли отбить атаку соперника, которая завершилась голом. На 57 минуте Кьеза выполнил прострел, Бущан отбил, но в колено Морате, от которого отскочил к Роналду, который с метра отправил его в ворота. Счет стал 2:0 в пользу туринцев.

Забитый мяч воодушевил игроков "Ювентуса" и через несколько минут счет в матче увеличился. Кьеза отдал на Морату, которого забыли в штрафной наши защитники, он на замахе убрал Кендзеру и пробил мимо Бущана. 3:0.

Пропущенные мячи психологически надломили динамовцев, в их действиях пропала та уверенность, которая была в начале второго тайма. "Ювентус" же стал играть спокойно, разыгрывая комбинации центре поля, и в такой манере довел матч до победы. Теперь "Динамо" предстоит решающий матч с "Ференцварошем" за выход в Лигу Европы.