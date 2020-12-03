Усик: Когда-то я могу проиграть (видео)

Украинский тяжеловес не считает себя неуязвимым.

Украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) признался, что не считает себя непобедимым, и допускает, что когда-то может проиграть.

Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу USYK17.

"Считаю ли я себя неуязвимым? Нет. Я как-то пытаюсь держать себя в реальности. Это возможно. Не то, что я думаю об этом каждый день. Нет, я предполагаю, что проигрыш действительно возможен, но он рядом стоит с победой. Готовь коня к битве, а победа от всевышнего", – сказал Усик.

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Александр также признался, что за три недели до боя с Дереком Чисорой, в котором он победил единогласным решением судей, он получил травму локтя, которая сказалась в поединке.

"Первые 3 раунда боя с Чисорой действительно были волнительные, я присматривался, куда бить, как двигаться. В какой-то момент, после 6-го раунда перестали работать обе руки. Левую ударил во втором или в первом раунде, а локоть то блокировался, то раскрывался обратно. За три недели до поединка начал беспокоить локоть. Зачем мне кричать об этом?", – сказал Усик.

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Напомним, 31 октября на "Уэмбли Арене" в Лондоне прошел бой между абсолютным чемпионом мира Александром Усиком и британским боксером Дереком Чисорой в супетяжелом весе. Нокаута не дождались, но победа оказалась за украинским боксером: Усик победил Чисору по очкам: 117–112, 115–113, 115–113.

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри после этого сделал провокационное заявление, сказав, что у Усика нет никаких перспектив в супертяжелом весе.