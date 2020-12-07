Ольга Харлан возглавила мировой рейтинг сильнейших фехтовальщиц планеты

В этом сезоне украинская чемпионка мира и олимпийских игр трижды поднималась на пьедестал почета.

Украинская саблистка Ольга Харлан в пятый раз в своей карьере стала победительницей мирового рейтинга Международной федерации фехтования (FIE).

Об этом сообщает Национальная федерация фехтования Украины.

В этом сезоне Харлан трижды поднималась на пьедестал почета. На первом этапе Кубка мира в сезоне-2019/2020 во французском Орлеане украинка завоевала бронзу, а после выиграла два золота – на аналогичном турнире в Солт-Лейк-Сити, а также на Гран-при Монреаля.

Украинская чемпионка мира и олимпийских игр повторила достижение другого украинского спортсмена – рапириста Сергея Голубицкого. Он так же пять раз заканчивал сезон в качестве лидера мирового табеля о рангах.

Ольга Харлан — украинская фехтовальщица на саблях, олимпийская чемпионка 2008 года, шестикратная чемпионка мира и восьмикратная чемпионка Европы, чемпионка Европейских игр, бронзовая призерка Олимпиады 2012 года, заслуженный мастер спорта Украины.