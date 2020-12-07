Украина узнала соперников в квалификации ЧМ-2022

Сборная Украины попала в группу F.

По итогам жеребьевки отборочного турнира Чемпионата мира-2022, который пройдет в Катаре, Украина узнала своих соперников по группе F. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Сборная Украины сыграет со сборными Франции, Финляндии, Боснии и Герцеговины, а также Казахстана.

Календарь матчей с участием нашей национальной команды будет известен позже. Отбор, где будут разыгрываться 13 путевок, должен стартовать в марте 2021, а завершится он матчами плей-офф в марте 2022 года.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала график матчей чемпионата мира 2022 года. Матч открытия состоится 21 ноября в городе Эль-Хаур на 60-тысячном стадионе "Аль-Байт" в 13 часов по местному времени (оно совпадает с киевским).

Финал пройдет 18 декабря в Лусаиле на одноименном 80-тысячном стадионе. Начало матча в 18 часов.

Матчи группового этапа продлятся до 2 декабря, встречи 1/8 финала пройдут с 3 по 6 декабря, 1/4 финала – 9 и 10 декабря, полуфиналы – 13 и 14 декабря. Игра за третье место пройдет на стадионе "Халифа" в Дохе 17 декабря.