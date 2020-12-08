Ребров: Я не играю против Луческу, и он не играет против меня

По словам легендарного украинского футболиста, под руководством Луческу игра "Динамо" поменялась.

Накануне матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между киевским "Динамо" и венгерским "Ференцварошем" наставник венгерской команды, легендарный футболист "Динамо" в прошлом Сергей Ребров рассказал о своем отношении к тренерской дуэли между ним и главным тренером "бело-синих" Мирчей Луческу.

Об этом сообщает Футбол NEWS.

"Я не играю против Луческу. Я уважаю этого тренера, он многого достиг. Вижу, как он работает в киевском "Динамо". Все отмечают его работы. Вижу, как изменилась команда. Но повторюсь, что я не играю против Луческу, и он не играет против меня. Будет очень интересная игра", – сказал Ребров.

Сам Луческу еще накануне поединка "бело-синих" против "Ювентуса" заявил, что главный поединок для его команды будет не с итальянским грандом, а с венгерским "Ференцварошем".

"Финал "Динамо" – это встреча против "Ференцвароша"… Именно с ними мы должны будем победить любой ценой", – сказал главный тренер киевлян.

По итогам сегодняшнего матча между "Динамо" и "Ференцварошем" в последнем туре Лиги чемпионов станет известно, какая из этих команд попадет в Лигу Европы. Игра состоится во вторник, 8 декабря в 22:00 по киевскому времени.