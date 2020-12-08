Луческу выиграл у Реброва и вывел "Динамо" в Лигу Европы (фото)

Украинские футболисты сыграли в прагматичный футбол, обеспечив необходимый результат.

В матче заключительного тура группового раунда Лиги чемпионов между киевским "Динамо" и венгерским "Ференцварошем" решалось, какая из этих команд будет весной играть в Лиге Европы. Более именитые клубы в этой группе, "Барселона" и "Ювентус", давно решили свои вопросы, обеспечив себе места в плей-офф турнира.

Для того, чтобы пробиться дальше в Лигу Европы киевлянам необходимо было либо побеждать, либо добиться ничейных результатов: 0:0, 1:1, 2:2. Более результативная ничья уже выводила бы на третье место "Ференцварош".

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу еще задолго до этого поединка говорил, что он станет самым важным для "Динамо" в этом еврокубковом сезоне.

"Финал "Динамо" – это встреча против "Ференцвароша"… Именно с ними мы должны будем победить любой ценой", – говорил главный тренер киевлян.

Игра полностью подтвердила, насколько она была важна для двух команд. После стартового свистка соперники не стали нестись вперед, понимая высокую цену ошибки. Но все же киевляне в начале игры проявляли больше активности в атаке. На 7 минуте, после мягкого навеса Гармаша в штрафную, у Вербича был момент, но у него с головы снял мяч голкипер венгров.

После первых напряженных минут игра приобрела позиционный характер. Венгры завладели мячом, а "Динамо" пыталось поймать их на контратаке.

На 25 минуте "Динамо" явно повезло. Сидорчук потерял мяч, который подхватил венгерский игрок Узуни, и тут же отдал на своего партнера Нгуэна. Тот на замахе убрал Забарного и пробил обводящим ударом в дальнюю девятку. К счастью, не попал.

Стоить отметить, что в первом тайме футболисты "Динамо" действовали не очень слажено. Они не рисковали обострять игру и часто обрезались. Создавалось впечатление, что они действуют под давлением результата. Венгры играли более уверенно, и хотя по-настоящему острых моментов у наших ворот не наблюдалось, атаки "Ференцвароша" вносили нервозность в действия динамовских защитников. Первый тайм так и закончился без забитых мячей.

На старте второго тайма "Динамо" стало действовать активнее, но создать что-либо опасного у ворот соперника по-прежнему не удавалось. "Ференцварош" тоже не остановился и имел момент на 55 минуте, когда Нгуэн из хорошей позиции в штрафной площадке пробил в Бущана.

Счастье нам улыбнулось на 60 минуте. После подачи со штрафного от де Пены, Кендзера продлил передачу головой дальше, а на дальней штанге передачу сумел замкнуть Денис Попов. Динамо повело в счете 1:0!

Пропущенный мяч заставил венгерских футболистов идти вперед. Опасно пробивал в нижний угол Узуни, но нашу команду спас Бущан. "Ференцварош" и дальше продолжал играть первым номером, а "Динамо" защищаться, играя "по счету". До конца матча счет не изменился. "Динамо" минимально победило, обеспечив болельщикам еврокубковую весну.