Монзуль заняла третье место в рейтинге лучших футбольных арбитров мира среди женщин

В 2020 году украинка работала не только на женских, но и на мужских играх.

Украинка Екатерина Монзуль по итогам референдума IFFHS (Международная федерация футбольной истории и статистики) заняла третье место в рейтинге лучших арбитров среди женщин по итогам 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ).

В 2020 году Монзуль работала не только на женских, но и на мужских играх, в частности: Евро-2021 (U-21) Литва – Греция, Сан-Марино – Гибралтар в рамках Лиги наций и "Гент" – "Слован" в рамках Лиги Европы.

"В УПЛ, где арбитр работает с 2016 года, Монзуль считается одним из лучших арбитров, о чем свидетельствует ее график в 2020-м. Помимо прочего, при непосредственном участии харьковчанки в Украине с февраля внедрялась система VAR, Екатерине уже доверяли работать на топовых матчах "Шахтер" - "Динамо", выводила она на поле в Харькове и финалистов Кубка Украины – "Динамо" и "Ворсклу", – говорится в сообщении УАФ.

Арбитром ФИФА Екатерина Монзуль стала в 2004 году. В сентябре 2005 года дебютировала на международном уровне в товарищеском матче между женскими сборными Финляндии и Польши. После этого Монзуль прошла путь до главного арбитра поединков финальных турниров (в том числе четвертьфиналов и полуфиналов) чемпионатов Европы и мира среди женских команд.

Напомним, в 2015 году Международная федерация футбольной истории и статистики назвала Монзуль лучшим арбитром мира среди женщин.