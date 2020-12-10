"Шахтёр" остановил "Интер" и вышел в Лигу Европы (фото)

"Горняки", во многом благодаря молодому голкиперу, сохранили свои ворота сухими, добыв нулевую ничью.

В поединке заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов между донецким "Шахтером" и миланским "Интером" решалось, в каком же турнире "горняки" продолжат свой путь весной.

Матч в Милане стал третьим поединком этих команд за полгода. Летом "Шахтер" имел неприятный опыт встречи с "Интером" в полуфинале Лиги Европы, где крупно проиграл со счетом 0:5. Во втором туре группового раунда Лиги чемпионов "оранжево-черные" в Киеве на НСК "Олимпийский" сыграли от обороны и сумели отстоять нулевую ничью. Хорошая игра вратаря Трубина и везение позволили "Шахтеру" удержать свои ворота в неприкосновенности. Третий матч должен был стать для "Шахтера" моментом истины – способна ли команда на данный момент конкурировать с топ-клубами Европы.

В начале игры "горняки" завладели мячом, но в большей степени держали его на своей половине поля и в центре. "Интер" ответил быстрыми переходами из обороны в атаку, и эта тактика едва не привела его к успеху уже на 7 минуте. Мартинес из района 11-метровой точки нанес очень сильный удар по воротам, но угодил в перекладину.

"Шахтер" не дрогнул и продолжал искать подходы к воротам "Интера", но до опасных моментов не доходило. "Горняки" часто отпасовывали назад, давая "Интеру" шансы для прессинга.

К середине тайма "Интер" начал все больше беспокоить защиту и вратаря "Шахтера", делая опасные подачи в штрафную, но "горняки" грамотно оборонялись.

"Интер" больше атаковал, однако делал это довольно однообразно, делая дальние забросы, а футболисты "Шахтера" перекрывали свободные зоны. На 41 минуте у итальянцев был момент, когда Мартинес бил головой после фланговой передачи, но вратарь "горняков" Трубин выручил команду.

"Интер" снова пошел в атаку в начале второго тайма. На 53 минуте Анатолий Трубин совершил невероятный сейв после подачи со стандарта. Лукаку бил почти в девятку, но молодой вратарь горняков в прыжке дотянулся до мяча.

К середине второго тайма "Шахтер" полностью сосредоточился на обороне. Со стороны "Интера" было много навесов в штрафную, в том числе с угловых, но Трубин уверенно играл на выходах.

На 64 минуте "Шахтеру" удалась хорошая контратака, которую начал Марлос. Тете пробил метров с 19-ти – вратарь в броске потянул. Слева добивал Майкон, но выше ворот.

В конце игры "Интер" пошел вперед большими силами в надежде додавить "Шахтер" и забить решающий гол. Это дало возможность горнякам проводить больше контратак. "Шахтер" довольно успешно проходил середину поля, но на завершающей стадии не хватало точности.

На последних минутах накал игры достиг апогея. "Интер" бросил на ворота "Шахтера" все свои силы. Но "горняки", во многом благодаря молодому голкиперу, выдержали натиск, сохранив свои ворота сухими. Итог матча 0:0!

В параллельной игре "Реал" выиграл у "Боруссии" 2:0, а это значит, что "Шахтер" пробился в Лигу Европы.