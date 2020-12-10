Семилетняя спортсменка из Канады подняла штангу весом 80 кг

Девочку называют самым сильным ребенком в мире

Рори ван Ульфт из Оттавы (Канада) подняла вес, который почти в три раза превышает ее собственный, сообщает Daily Mail.

Недавно она стала самой юной чемпионкой США в тяжелой атлетике среди юниоров до 11 и 13 лет в весовой категории до 30 килограммов.

Ребенок в рывке поднимает до 32 килограммов, в толчке – до 42 килограммов. Рори приседает со штангой 61 килограмм и выполняет становую тягу весом до 80 килограммов.

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По словом отца девочки Кавана ван Ульфта, дочь начала заниматься этим видом спорта в пять лет, и каждую неделю занимается тяжелой атлетикой по четыре часа. Кроме нее, малышка также занимается гимнастикой, посвящая ей девять часов в неделю.

Мужчина считает, что Рори – не только самый ссыльный ребенок в мире.

«Судя по ее коэффициентам Синклера, Рори – сильная семилетняя девочка или мальчик в истории, о результатах которых есть достоверные данные», – заявил он.

Девочка – весьма популярна в социальной сети Instagram. На ее страницу подписаны почти 159,5 тыс. человек. Родители публикуют фотографии и видео дочери с состязаний и тренировок.

Самым же сильным человеком планеты стал украинец Алексей Новиков. 24-летний спортсмен установил мировой рекорд в становой тяге, подняв 537,5 кг, одержав победу на турнире World Strongest Man в США. Он оказался самым молодыми атлетом в мире за всю историю, который получил этот титул.