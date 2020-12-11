Украинец Владислав Бондарь завоевал бронзу на чемпионате Европы по тхэквондо

Фактически весь год украинский спортсмен тренировался в условиях карантина.

Украинец Владислав Бондарь завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы по тхэквордо в категории свыше 80 кг.

Об этом сообщает iSport.

Это был первый старт Бондаря в этом году. Фактически он весь год просто тренировался в условиях карантина.

Золото в данной дисциплине выиграл серб Махди Ходабахши, серебро досталось македонцу Деяну Гергиевски. Бронзу, помимо украинца, также получил испанец Даниэль Рос.

Напомним, украинские боксеры Илья Тогобицкий и Никита Горбатенко завоевали золотые медали на молодежном чемпионате Европы.