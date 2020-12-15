Умер легендарный игрок "Динамо" Петр Слободян (фото)

Прославленному футболисту было 67 лет.

Ушел из жизни легендарный игрок киевского "Динамо", выступавший за команду с 1975-го по 1979 годы, Петр Петрович Слободян. Прославленному футболисту было 67 лет.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"От нас ушел неординарный человек, который оставил яркий след в истории киевского "Динамо". Петр Слободян – это пример настоящего динамовца, бойца на футбольном поле, который никогда не сдавался, пытаясь преодолеть трудности, с которыми он столкнулся во время своей карьеры, включая многочисленные травмы", – говорится в сообщении.

Слободян — обладатель Суперкубка УЕФА-1975, чемпион СССР 1975-го и 1977 годов. В Киеве футболист провел пять сезонов и около сотни матчей. Из-за многочисленных травм он рано завершил выступления в большом футболе – в 27 лет. После завершения карьеры футболиста Петр Слободян начал работать преподавателем на кафедре физического воспитания университета имени Т. Г. Шевченко. Впоследствии стал заведующим кафедрой.

Должность в университете оставил в 1998 году, а в 2001-м возглавил киевскую "Оболонь", которую сразу же вывел в высшую лигу. На тренерском мостике "пивоваров" Слободян трудился дважды: первый раз тренировал команду с 2001-го по 2004, второй – с 2006-го по 2008 годы.

В 2020 году Слободяну указом президента Украины был присвоен Орден "За заслуги" ІІ степени.

"От себя лично и от всех динамовцев выражаю искренние соболезнования родным и близким Петра Петровича", – приводит слова президента Динамо Игоря Суркиса пресс-служба клуба.