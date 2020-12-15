Нокаут: украинец победил россиянина на турнире по ММА в Москве (видео)
Представителя РФ отправили в нокаут на первой минуте третьего раунда.
15 декабря на турнире по смешанным единоборствам "АСА 115", который проходил в Москве, состоялся бой между украинцем Дмитрием Побережцем и россиянином Русланом Магомедовым. Представитель Украины отправил своего противника в нокаут на первой минуте третьего раунда. Видео боя опубликовано на официальном YouTube-канале "АСА ММА".
После того, как Магомедов упал на пол, Побережец продолжил наносить удары, однако судья принял решение остановить бой. У Маговедова был поврежден нос, из него текла кровь.
Портал XSport рассказывает, что ранее Магомедова уволили из UFC за нарушение антидопинговых правил. Его пожизненно дисквалифицировали на территории США. Побережец также был на контракте с UFC, однако боев там не проводил.
Отметим, тяжеловесу из Киева Побережцу 35 лет. Победа на турнире в Москве 15 декабря стала для него 26-й в ММА. На текущий момент 1 бой он провел вничью, а 5 проиграл. Один поединок с его участием признали несостоявшимся.
Его назвали первым претендентом на бой за титул против Тони Джонсона из США, которого называют "Халком".
Напомним, летом 2020 года украинская модель с 13-м размером груди Мила Кузнецова решила заняться боями ММА.