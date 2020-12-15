Нокаут: украинец победил россиянина на турнире по ММА в Москве (видео)

Представителя РФ отправили в нокаут на первой минуте третьего раунда.

15 декабря на турнире по смешанным единоборствам "АСА 115", который проходил в Москве, состоялся бой между украинцем Дмитрием Побережцем и россиянином Русланом Магомедовым. Представитель Украины отправил своего противника в нокаут на первой минуте третьего раунда. Видео боя опубликовано на официальном YouTube-канале "АСА ММА".

После того, как Магомедов упал на пол, Побережец продолжил наносить удары, однако судья принял решение остановить бой. У Маговедова был поврежден нос, из него текла кровь.

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Портал XSport рассказывает, что ранее Магомедова уволили из UFC за нарушение антидопинговых правил. Его пожизненно дисквалифицировали на территории США. Побережец также был на контракте с UFC, однако боев там не проводил.

Отметим, тяжеловесу из Киева Побережцу 35 лет. Победа на турнире в Москве 15 декабря стала для него 26-й в ММА. На текущий момент 1 бой он провел вничью, а 5 проиграл. Один поединок с его участием признали несостоявшимся.

Его назвали первым претендентом на бой за титул против Тони Джонсона из США, которого называют "Халком".

Напомним, летом 2020 года украинская модель с 13-м размером груди Мила Кузнецова решила заняться боями ММА.