Владимир Кличко включен в Международный зал боксерской славы

Старшего брата Владимира – Виталия Кличко включили в Зал славы еще в 2018 году.

Международное жюри выбрало из 42 претендентов троих новых членов Международного зала боксерской славы. Ими стали Владимир Кличко и американцы Флойд Мейвезер и Андре Уорд, сообщило издание boxingscene.com.

Голосование произошло 31 октября, его результаты объявили 15 декабря, а церемония включения состоится 14 июня следующего года.

Выбор делали члены Американской ассоциации боксерских писателей и группа международных историков бокса – всего около 200 человек.

Издание отмечает, что Владимир Кличко (64-5, 54 нокаута), доминировавший в супертяжелом весе в течение десяти лет, провел больше боев за титул чемпиона в супертяжелом весе (29), чем кто-либо в истории. Он удерживал титул 9 лет, 7 месяцев и 7 дней, дольше, чем любой чемпион в тяжелом весе, кроме Джо Луиса. Кличко также защитил титул подряд больше раз (18), чем любой тяжеловес, кроме Луиса (25, абсолютный рекорд для любого дивизиона) и Ларри Холмса (20). Кличко также объединил три основных пояса и стал золотым призером Олимпийских игр 1996 года.

Виталия Кличко включили в Зал славы еще в 2018 году. Теперь Кличко станут третьими братьями в Зале славы, вслед за Майком и Томми Гиббонсами, Анджело и Крисом Данди.

Ранее боксер мог быть включен в Зал славы только через пять лет после завершения карьеры, но два года назад срок ожидания уменьшили до трех лет.

Напомним, в октябре этого года 44-летний Владимир Кличко в очередной раз намекнул на возвращение в профессиональный бокс. На своей странице в Instagram он опубликовал фотографию после одного из своих победных поединков, сопроводив ее хэштегами "Возвращение", "Сила духа", "Управление вызовами".

В марте бывший тренер Владимира Кличко Джеймс Али Башир заявил, что учитывая текущий расклад сил в супертяжелом дивизионе профессионального бокса, украинцу следует возобновить карьеру.