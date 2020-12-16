Если Джошуа выберет в соперники Фьюри вместо Усика, значит он боится украинца, – менеджер

Украинский супертяжеловес хочет встречи с британским чемпионом в следующем бою.

Менеджер украинского супертяжеловеса Александра Усика Эгис Климас, заявил, что его клиент намерен добиваться права на проведение своего следующего поединка с чемпионом мира по версиям WBA, IBF и WBO Энтони Джошуа.

Об этом передает Boxing Scene.

"Мы нацелены вести борьбу за титул WBO в следующем бою. Усик хочет боя с Джошуа, и мы будем над этим работать. Александр всю жизнь тяжело работал, чтобы добиться своего нынешнего положения. Его любительская карьера, золото на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году, абсолютное чемпионство в крузервейте, и уже несколько боев в супертяжах – все это для того, чтобы занимать свою нынешнюю позицию", – сказал Климас.

Сейчас ситуация для Джошуа такова, что он либо должен провести обязательную защиту пояса WBO в поединке с Усиком, либо отказаться от этой защиты, чтобы встретиться с Тайсоном Фьюри. Безусловно бой Джошуа-Фьюри вызвал бы в мире бокса небывалый интерес, однако Александр Усик не намерен уступать в своем праве провести бой с Джошуа первым.

"Если я скажу, что мы не готовы слушать предложения Джошуа, то буду дураком. Но мы будем смотреть, что лучше для Усика — не для Фьюри или Джошуа, ведь у них есть свои команды. Я не идиот, готов сесть за стол и обсуждать варианты. И если будет что-то действительно хорошее, то, конечно, я готов сказать: "Да, мы пойдем этим путем". Но на сегодняшний день Усик уже не раз сказал, что ему ничего не нужно, кроме боя с Джошуа", – сказал Климас.

Он добавил, что выбор за Джошуа, но отметил, что отказ от боя с Усиком, будет означать, что чемпион опасается украинца.

"Если Джошуа освободит пояс для боя с Фьюри, то это не дело. Это будет значить только то, что он боится проводить бой с Усиком. Значит, он видит большой риск в этом поединке, видит, что может проиграть. Вот как я думаю. Если Джошуа на 100% уверен в своей победе, то это другое дело. Но если он сомневается, то может отказаться от титула", – сказал Климас.

Он также напомнил, что команда Усика однажды уже пошла навстречу Джошуа.

"Мы были обязательным претендентом еще до того, как Джошуа встретился с Пулевым, но тут вступила IBF. Мы должны были проводить бой с Джошуа, но согласились не идти в суд, не стали мешать поединку с Пулевым, но договорились, что мы будем следующими. Правила есть правила, вот такая ситуация", – подытожил менеджер Усика.

Промоутер Усика Александр Красюк в интервью Fightnews.info подтвердил возникшую ситуацию.

"Прошло достаточно времени с тех пор, как Усик был объявлен обязательным претендентом на титул WBO в супертяжелом весе. Это было 16-18 месяцев назад. С тех пор многое произошло. Во-первых, Джошуа и Руис провели второй бой. Затем мы должны были подраться с Эй Джеем, но Пулев тоже стоял в очереди, так что мы провели переговоры, и Усик согласился, чтобы сначала состоялся этот бой, но при условии, что он потом подерется с победителем", – сказал Красюк.

Напомним, 31 октября на "Уэмбли Арене" в Лондоне прошел бой между абсолютным чемпионом мира Александром Усиком и британским боксером Дереком Чисорой в супетяжелом весе. Нокаута не дождались, но победа оказалась за украинским боксером: Усик победил Чисору по очкам: 117–112, 115–113, 115–113.