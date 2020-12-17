Молодой уроженец Ужгорода выиграл чемпионат Чехии по боксу (фото)

В полуфинале 18-летний спортсмен победил прошлогоднего чемпиона.

18-летний уроженец Ужгорода Артем Гафияк, который сейчас проживает в Праге, выиграл чемпионат Чехии по боксу, победив в финале своего друга по спортивному клубу.

Артема поздравили знакомые, в том числе из родной страны, а сам он поделился впечатлениями от своей победы в Facebook.

Артем Гафияк рассказал, что, несмотря на сложную ситуацию в связи с карантином, старательно готовился к чемпионату, и в полуфинале победил прошлогоднего чемпиона Чехии.

"Я вышел на бой явным восемнадцатилетним аутсайдером, но удивил своего соперника, выиграв 5: 0 по очкам", – написал молодой спортсмен.

Двое друзей сошлись в финале, но из-за полученного рассечения соперник ужгородца был вынужден досрочно закончить поединок, и победа досталась Артему.

"Виталий показал большое сердце, проведя с травмой один раунд, а после этого повесил перчатки на гвоздь, завершив свою любительскую карьеру. Он показал невероятный жест, и я искренне благодарю его за это", – написал Гафияк.

Соперник Артема потом рассказал журналистам, что таким образом поощрил нашего земляка к будущим достижениям.

Напомним, украинские боксеры Илья Тогобицкий и Никита Горбатенко завоевали золотые медали на молодежном чемпионате Европы.