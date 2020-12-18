Роберт Левандовский – лучший игрок 2020 года по версии ФИФА (фото)

32-летний нападающий сборной Польши в голосовании экспертов обошел двух лучших футболистов последних лет, Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовский стал лучшим футболистом по версии ФИФА, победив в номинации The Best FIFA Football Awards 2020.

По итогам голосования экспертов, 32-летний нападающий сборной Польши обошел двух лучших футболистов последних лет, аргентинского легионера испанской "Барселоны" Лионеля Месси, и португальского легионера итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Об этом сообщает ФИФА в Twitter.

"Он сделал это. Левандовский обошел двоих величайших игроков в истории, и впервые стал лучшим в номинации FIFA Menʼs Player", – говорится в сообщении.

Обычно лучшему игроку года вручался "Золотой мяч" по версии France Football, но в этом году эту награду решили не вручать. Левандовского наградили на виртуальной церемонии.

На изначальной стадии голосования был выделен перечень из одиннадцати кандидатов, в число которых вошли футболист "Ювентуса" Криштиану Роналду, Роберт Левандовски (Бавария), Лионель Месси (Барселона), Тиаго Алькантара, Садио Мане, Мохаммед Салах, Вирджил Ван Дейк (все — Ливерпуль), Кевин де Брюйне (Манчестер Сити), Килиан Мбаппе, Неймар (ПСЖ), Серхио Рамос (Реал).

В финальную часть попали лишь трое: Криштиану Роналду, Роберт Левандовски, Лионель Месси.

"Невероятные чувства. Сегодня — большой день для меня и для всей команды. Выиграть награду лучшего игрока в эпоху Месси и Роналду — нечто особенное. Мы выиграли все трофеи в этом году, но главный приз – победа в Лиге Чемпионов. Победа в этом турнире показала мне, что если ты идешь за своей мечтой, то всегда будешь вознагражден", – заявил Левандовский.

Достижения Левандовского:

В сезоне 2019/2020 Левандовский с Баварией выиграл все возможные трофеи – чемпионат и Кубок Германии и Лигу чемпионов. В новом сезоне Бавария уже выиграла Суперкубок УЕФА и Суперкубок Германии;

Левандовский с 15 забитыми голами стал лучшим нападающим Лиги чемпионов сезона-2019/2020;

В Бундеслиге прошлого сезона Левандовский также стал лучшим бомбардиром, забив 34 гола;

С начала сезона 2019/2020 Левандовский забил 73 гола за 64 матча.

Напомним, в 2004 году главный тренер сборной Украины, а в прошлом игрок киевского "Динамо", "Милана" и лондонского "Челси" Андрей Шевченко был признан лучшим футболистом Европы, получив "Золотой мяч".