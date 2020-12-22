"У нас другая философия": львовский "Рух" отказался подписывать Милевского

В клубе считают, что ставку нужно делать на молодых.

Выступающий в УПЛ футбольный клуб "Рух" из Львова, который до лета 2019 представлял небольшой городок Винники львовской области, отказался подписывать бывшего форварда киевского "Динамо" и сборной Украины Артема Милевского.

Об этом сообщил президент клуба Григорий Козловский в интервью клубному YouTube-каналу.

Накануне в СМИ появились сообщения о том, что контракт Милевского с "Рухом" практически согласован. Кроме того, предполагалось, что Милевский даже получит получит должность в львовском клубе после завершения карьеры, учитывая его давнее знакомство с Козловским.

"Положа руку на сердце, если бы я был главным тренером, и не было бы философии развития клуба, я бы Селезнева и Милевского с радостью взял бы в команду. Это и для нашего маркетинга супер", – прокомментировал ситуацию президент "Руха".

Он добавил, что окончательное решение по приобретению футболистов принимает не единолично он, а тренерский совет.

"Но у нас другая философия. Я бы с радостью хотел бы видеть таких футболистов, но философия клуба и тренера. У нас есть тренерский совет, который должен утвердить кандидатуру. Окончательное решение должно быть за тренером. Философия у нас такая, что должны играть молодые. Поэтому, к сожалению, нет", – сказал Козловский.

Отметим, в декабре Артем Милевский покинул свою последнюю команду "Динамо" Брест, приехал в Украину, и сейчас в качестве свободного агента ищет новый клуб.

Артем Милевский в свое время подавал очень большие надежды. Но вместо по-настоящему громких успехов на футбольном поле Милевский прославился скандалами вне него: походами по ночным клубам, попаданием в ДТП на одной из самых дорогостоящих машин среди украинских футболистов и т.д.

После ухода из киевского "Динамо" Милевский нигде надолго не задерживался. Он поиграл в Турции ("Газиантепспор"), Хорватии ("Хайдук"), Румынии ("Конкордия") и России ("Тосно").

Последняя команда, за которую он выступал, была "Динамо" Брест. С ней он выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок Беларуси.