Впервые за 23 года турнир бодибилдеров "Мистер Олимпия" выиграл не американец (фото)

Египтянин Мамду Элссбиай получил награду из рук Арнольда Шварценеггера.

В Лас-Вегасе (США) на ежегодном турнире бодибилдеров "Мистер Олимпия-2020" главную награду завоевал 36-летний египтянин Мамду Элссбиай по прозвищу Биг Рами. Об этом сообщил канал Eurosport.

Комментаторы отмечают, что победа египтянина стала настоящей сенсацией. Впервые за 23 года титул Мистер Олимпия достался не американцу. В последний раз подобное достижение в 1997 году покорилось британцу Дориану Йетсу, который выигрывал титул шесть раз.

Элссбиай получил награду из рук Арнольда Шварценеггера.

Антропометрические данные Маммду Элссбиая:

Рост — 178 см

Вес в межсезонье — 160 кг

Соревновательный вес — 143 кг

Бедро — 90 см

Бицепс — 58 см

В 2019 году спортсмен получил сложную травму связок и долго не тренировался. А в этом году он заразился коронавирусом и не был допущен к квалификации, что автоматически закрывало путь на турнир. Однако благодаря огромной поддержке фанатов организаторы пригласили Мамду участвовать в соревнованиях.

Биг Рами родился в Египте. В юности его семья переехала в Кувейт. Вместе со своими шестью братьями Мамду занимался рыболовством. В 2010 году он увлекся спортом и уже через два года выиграл первый турнир. За десять лет он проделал путь от рыбака, который в свободное время посещает спортзал, до обладателя легендарного титула.

Элссбиай еще и двукратный победитель конкурса New York Pro Championship.