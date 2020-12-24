ФК "Минай" подписал Милевского (видео)

Бывший нападающий "Динамо" Брест продолжит карьеру в Украине.

Известный украинский футболист, бывший нападающий киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский подписал контракт с клубом УПЛ закарпатским "Минаем".

О подписании форварда сообщается в Telegram-канале самого футболиста.

Таким образом, Милевский продолжит свою карьеру в Чемпионате Украины. Контракт подписан на полтора года.

В декабре нападающий покинул свою последнюю команду "Динамо" Брест и приехал в Украину в качестве свободного агента.

Выступать футболист будит под привычным 10-м номером.

"Очень приятно вернуться в Украину, в УПЛ. "Минай" – очень хорошая команда, и я благодарю за такую возможность клуб. Я пересмотрел последние матчи "Миная", пообщался с Василием Кобиным (главный тренер команды). Мне здесь нравится, и рассчитываю принести пользу команде", – приводит слова Милевского пресс-служба "Миная".

"Минай" после первого круга идет 11-м в турнирной таблице УПЛ, имея матч в запасе.

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В прошлом сезоне чемпионата Беларуси бывший футболист сборной Украины провел 27 поединков, в которых забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.

Напомним, что Милевский является воспитанником "Динамо". За киевлян игрок провел более 270 поединков, забив 87 голов.

Кроме киевского "Динамо", он поиграл в Турции ("Газиантепспор"), Хорватии ("Хайдук"), Румынии ("Конкордия") и России ("Тосно").

Артем Милевский в свое время подавал очень большие надежды. Но вместо по-настоящему громких успехов на футбольном поле Милевский прославился скандалами вне него: походами по ночным клубам, попаданием в ДТП на одной из самых дорогостоящих машин среди украинских футболистов и т.д.