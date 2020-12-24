Пятов, Нещерет и Шовковский получат по фирменной бутылке пива от Месси (фото)

После того, как нападающий "Барселоны" обошел Пеле по числу голов за один клуб, он решил отправить бутылки пива вратарям, пропускавшим от него голы.

Украинские голкиперы Андрей Пятов, Руслан Нещерет и Александр Шовковский получат от Лионеля Месси по фирменной бутылке пива компании Budweiser, которая является спонсором звездного аргентинца.

Об этом информирует Budweiser на своей странице в Twitter.

После того, как Месси обошел Пеле по числу голов за один клуб, забив в ворота соперников 644 мяча за "Барселону", он решил отправить 644 бутылки пива вратарям, пропускавшим от него голы.

Таких набралось 160 человек, среди которых и три украинца – Пятов, Шовковский и Нещерет. Любопытно, что все бутылки пива будут пронумерованы, чтобы получившие их помнили, когда случился этот исторический момент.

К пиву будет прилагаться сопроводительное письмо от Месси. Каждый кипер получит то количество бутылок пива, сколько мячей он пропустил от Месси.

В частности, Александру Шовковскому достанутся две бутылки за голы на групповом этапе Лиги Чемпионов в сезоне 2009/10.

Андрей Пятов получит три бутылки коллекционного пива. Дважды голкипер "Шахтера" пропускал от Месси на групповом этапе в сезоне 2008/09, еще один гол в четвертьфинале Лиги Чемпионов 2010/11.

Наконец, последним из вратарей украинских клубов от Месси пропускал Руслан Нещерет. Юный динамовец пропустил с пенальти в этом сезоне.

Напомним, Лионель Месси в поединке с "Вальядолидом" забил свой 644 гол за футбольный клуб "Барселона", побив рекорд бразильского футболиста Пеле по количеству забитых мячей за один клуб. Рекорд Пеле держался более 40 лет.