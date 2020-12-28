ФК "Карпаты" создал страницу пожертвований на Patreon и просит помощи у фанатов

Ранее львовский футбольный клуб исключили из соревнований Премьер-лиги сезона 2019/2020, а СМИ сообщили о долгах.

ФК "Карпаты" создал страницу на сайте для сбора пожертвований Patreon. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"У "Карпат" больше нет собственника-олигарха, который забавляется клубом по своей прихоти. Но у Карпат остается одна из наиболее многочисленных армий болельщиков в Украине… Без вашей поддержки и помощи не будет прогресса клуба, и он вообще может умереть", – говорится в заявлении.

ФК "Карпаты" рассчитывают получить 10 тысяч патронов, но даже и "одной тысячи будет достаточно, чтобы профинансировать содержание тренировочных полей".

"Чем больше ваш платеж — тем больше возможностей вы получаете. Весь перечень указан на Patreon. Самая большая возможность — вы станете не просто болельщиком, а получите особый статус и начнете в определенной степени управлять клубом. Встречи с руководством, голосование в закрытых опросах, различные эксклюзивные права и т.д. А самая интересная возможность — вписать себя в историю "Карпат" в прямом смысле этого слова. Фамилия каждого, кто станет патроном "Карпат" до 1 февраля, мы используем в дизайне игровой формы следующего сезона", – пишут в клубе.

Напомним, львовский футбольный клуб "Карпаты" исключили из соревнований Премьер-лиги сезона 2019/2020. В клубе объяснили, что трехнедельный выезд (из-за ситуации с коронавирусом "Карпаты" должны были играть на выезде) обошелся бы почти в полтора миллиона гривен, а таких денег у команды нет. По данным СМИ, долги клуба якобы составляют около 5 миллионов долларов.