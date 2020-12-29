"Слушал других": бывший тренер Усика рассказал, почему они распрощались

Али Башир считает, что принимать советы от непрофессионалов в боксе недопустимо.

Бывший тренер Александра Усика Джеймс Али Башир в интервью YouTube-каналу BWTM SPORTS & GAMING рассказал о совместной работе с украинским боксером, а также назвал причину, почему прекратил с ним сотрудничать.

Али Башир является признанным специалистом в мире профессионального бокса, в свое время он тренировал Владимира Кличко.

"Нельзя тренировать бойца, когда он слушает еще двух-трех человек параллельно. Я тренировал его в зале, но потом он проводил вечер с другими людьми из лагеря. Они были все время вместе, пока на следующий день он не возвращался на тренировку. Они имели доступ к его ушам, говорили, что ему нужно сделать", – сказал Башир.

Специалист добавил, что принимать советы от непрофессионалов в боксе недопустимо.

"Как можно подготовить боксера, когда он слушает других? У всех этих людей, которых он слушает, вместе нет даже 20 лет опыта в боксе, но они говорят ему, что и как необходимо делать", – сказал Башир.

Экс-наставник Усика отметил, что многие боксеры делают такую же ошибку, прислушиваясь к советам тех, кто никогда не был в боксе.

"В большинстве случаев боксеры прислушиваются, не только Александр Усик, но и другие. Они слушают людей, не причастных к боксу, у которых нет опыта ни в ринге, ни за его пределами. У меня есть опыт и там, и там. Я делаю это 51 год своей жизни. Если ты принимаешь то, чему я тебя учу, то можешь двигаться вперед", – убежден Башир.

Напомним, бывший тренер Владимира Кличко, известный американский специалист Джеймс Али Башир заявил, что учитывая текущий расклад сил в супертяжелом дивизионе профессионального бокса, украинцу следует возобновить карьеру.