Молодой голкипер "Шахтера" Трубин попал в сборную мира U-19 по итогам года

Украинский вратарь прекрасно зарекомендовал себя во время игр группового этапа Лиги чемпионов.

19-летний голкипер донецкого "Шахтера" Анатолий Трубин, который прекрасно себя зарекомендовал во время игр группового этапа Лиги чемпионов, попал в символическую сборную мира по итогам года среди лучших футболистов U-19.

Об этом сообщает Football Wonderkids.

Молодой украинский голкипер произвел особо сильное впечатление в матчах "горняков" против "Боруссии М", "Реала" и "Интера". В поединке с "Интером" Трубина признали лучшим игроком матча.

Трубин также надежно действовал в воротах "Шахтера" в играх чемпионата Украины.

Компанию украинцу в главной команде года молодых игроков из трех составили: Букайо Сака ("Арсенал"), Эрик Гарсия ("Манчестер Сити"), Бенуа Бадиашиле ("Монако"), Неко Уильямс ("Ливерпуль"), Ансу Фати ("Барселона"), Эдуарду Камавинга ("Ренн"), Педри ("Барселона"), Джованни Рейна ("Боруссия Д"), Родриго ("Реал"), Мэйсон Гринвуд ("Манчестер Юнайтед").

Трубин – воспитанник Шахтера, в первой команде которого играет с весны 2019 года. Всего в воротах донецкого клуба молодой вратарь провел 21 игру, в том числе – 5 матчей в групповом раунде Лиги чемпионов нынешнего сезона.

Отметим, Анатолий Трубин привлек внимание европейских грандов "Челси", "Арсенала" и "Байера" после участия всего в двух матчах Лиги чемпионов.