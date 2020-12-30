Чисора назвал Усика нытиком и сказал, с кем ему желательно драться

Британский супертяжеловес считает, что у украинца нет ударной мощи.

Бывший соперник Александра Усика, британский супертяжеловес Дерек Чисора прокомментировал свое поражение в поединке против украинца и оценил его перспективы в хэвивейте.

Об этом он рассказал в интервью Youtube-каналу IFL TV.

"Я считаю, что этот парень не умеет бить. У него попросту нет удара. Усик только и делал, что избегал нашего боя. Я был очень разочарован. Это же профки-ринг, а не "любители"! Я навязывал бой, а он только убегал", – сказал Чисора.

Он добавил, что, по его мнению, Усик много жалуется на соперников (вероятно о грязной манере ведении боя).

"Если честно, Усик не пугает в супертяжелом весе. У него нет ударной мощи. Да, он хорошо передвигается, бегает по рингу, но его удары меня не впечатлили. Усик – нытик, он слишком много жалуется. Усик жаловался на меня на украинском ТВ. Это же глупо", – сказал Чисора.

Британский тяжеловес также сказал, что хотел бы, чтобы следующий поединок Усика был титульным.

"Усик – обязательный претендент по линии WBO. Он должен провести титульный бой. В этом и заключается весь смысл такого статуса. Обязательные претенденты борются за титул. В этом вся суть, если я не ошибаюсь", – сказал Чисора.

Он также назвал желаемых соперников украинца.

"Кого я вижу следующим соперником Усика? Учитывая его текущее положение в супертяжах, я бы хотел, чтобы в следующем бою он встретился с Диллианом Уайтом или Джо Джойсом", – сказал Чисора.

Напомним, 31 октября на "Уэмбли Арене" в Лондоне Александр Усик победил Дерека Чисору по очкам: 117–112, 115–113, 115–113.