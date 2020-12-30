Если Чисора потрясал Усика, что будет в бою с Джошуа, – бывший тренер боксера

Джеймс Али Башир готов помочь украинцу нейтрализовать удары чемпионов.

Бывший тренер Александра Усика Джеймс Али Башир поделился мнением о перспективах украинского боксера в предстоящих поединках в супертяжелом весе, заявив, что готов помочь ему в подготовке к ним.

Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу BWTM SPORTS & GAMING.

"Дерек Чисора потрясал Усика, а что будет, когда по нему попадет один из мощных ударов Деонтея Уайлдера или Энтони Джошуа? Я не гарантирую того, что он не будет пропускать. Но я могу дать советы, как избегать этих ударов и нейтрализовать их. Я могу изложить свою концепцию того, что ему необходимо делать в ринге", – сказал специалист.

Али Башир также отметил, что точно не уверен, было ли бы его новое сотрудничество с Усиком успешным.

"Я не знаю, был ли бы я сейчас хорошим тренером для Усика. Он отказался от моих услуг. Я не знаю, сможем ли мы снова сотрудничать. Непонятно, было ли бы все так, как прежде", – сказал он.

Али Башир добавил, что до сих пор не знает, почему от его услуг отказались.

"На протяжении трех лет все было хорошо, начиная со старта и до чемпионского боя. Но после титульного поединка что-то изменилось. Я до сих пор не знаю что, но что-то изменилось", – он.

Напомним, бывший тренер Владимира Кличко, известный американский специалист Джеймс Али Башир заявил, что учитывая текущий расклад сил в супертяжелом дивизионе профессионального бокса, украинцу следует возобновить карьеру.