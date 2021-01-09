Ярослава Магучих с рекордом Украины выиграла Рождественские старты

Украинская прыгунья в высоту прыгнула выше 2 метров на первом старте в году.

Украинская прыгунья в высоту, серебряный призер чемпионата мира Ярослава Магучих выиграла Рождественские старты – традиционные соревнования по легкой атлетике, которые проходят в первую субботу после Рождества в Киеве.

Об этом сообщает iSport.

В секторе для прыжков в высоту спортсменка показала результат 2 метра и 2 сантиметра, повторив свой лучший результат в помещении, который также является рекордом Украины.

Впервые Ярослава покорила планку на этой высоте год назад на соревнованиях из серии World Athletics Indoor Tour в немецком Карлсруэ. Тогда этот результат стал мировым рекордом для молодежи.

Второе место с результатом 1,95 метра заняла Юлия Левченко, третье место досталось Ирине Геращенко – 1,92.

Отметим, что в 2019 году 18-летняя украинка завоевала серебро на чемпионате мира по легкой атлетике в столице Катара Дохе, установив новый личный рекорд и новый мировой рекорд среди спортсменок до 20 лет, покорив отметку в 2,04 метра.

Ярослава Магучих родилась 19 сентября 2001 года в Днепропетровске. Чемпионка мира среди юниоров U18 (2017). Победительница юношеской Олимпиады (2018). Чемпионка мира среди молодежи U20 (2019). Серебряный призер чемпионата мира (2019).