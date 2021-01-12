"Львівське" – новый Национальный спонсор сборной Украины по футболу

С января 2021 года бренд «Львівське» стал новым Национальным спонсором сборной Украины по футболу. Соответствующее соглашение о сотрудничестве в течение последующих 4 лет было подписано с Украинской ассоциацией футбола.

Торжественное подписание договора состоялось в Доме футбола. Комментируя начало сотрудничества, обе стороны отметили важность такого события. Генеральный директор Carlsberg Ukraine Евгений Шевченко: «Бренд «Львівське» годами объединял страну через призму масштабных проектов. Но пришло время, наверное, для самого мощного и эмоционального спонсорства — «Львівське» становится Национальным спонсором украинской сборной по футболу! Я уверен, что главную украинскую команду должен поддерживать один из крупнейших украинских брендов. Поддержка придает силы бороться и побеждать, поэтому мы готовы идти бок о бок с командой и продолжать объединять украинцев уже вокруг футбола».

Президент Украинской ассоциации футбола, член Исполкома УЕФА Андрей Павелко отметил: «Сейчас Украина и весь мир столкнулись с серьезными испытаниями и очень важно в такое время заручиться поддержкой надежного партнера. Мы рады началу сотрудничества с ведущим игроком на пивном рынке. 2021 — это важный год для нашей команды, ведь сборная будет играть в финальной части Евро-2020. Это должна быть мощная коллаборация. Мы готовы к активному сотрудничеству и в ожидании реализации совместных масштабных проектов».

Про коллаборацию смотрите здесь:

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Напомним, что до этого бренд «Львівське» длительное время поддерживал группу «Океан Эльзы», выступал спонсором «Евровидение», которое состоялось в Киеве в 2017 году, выступил спонсором самого дорогого украинского фильма «Захар Беркут», вышедшего на экраны в 2019 году.