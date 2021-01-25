"Рома" готова купить нападающего сборной Украины за 12 млн евро

В нынешнем сезоне форвард принял участие в 18 матчах чемпионата Бельгии, в которых забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи.

Итальянская "Рома", которую возглавляет бывший наставник "Шахтера" Паулу Фонсека, предметно заинтересовалась форвардом бельгийского "Гента" и сборной Украины Романом Яремчуком, и готова выложить за него 12 млн евро.

Об этом сообщает voetbal24.be.

Римский клуб уже вступил в переговоры о 25-летнем футболисте и рассчитывает закрыть сделку до закрытия зимнего трансферного окна.

"Волки" готовы заплатить за Романа €12 млн, однако "Гент" отклонил это предложение и намерен выручить с продажи украинца большую сумму.

Яремчук выступает за "Гент" с 2017 года, до этого он защищал цвета киевского "Динамо". Ранее, он уже открыто заявлял, что хочет покинуть бельгийскую команду. Контракт Яремчука с клубом рассчитан до лета 2023 года.

В нынешнем сезоне форвард принял участие в 18 матчах чемпионата Бельгии, в которых забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи.