В Украине впервые проведут чемпионат Европы по бадминтону

Чемпионат в Киеве станет решающим соревнованием в отборе на Олимпиаду в Токио.

28 чемпионат Европы по бадминтону проведут в Киеве во Дворце Спорта с 27 апреля по 2 мая 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации бадминтона Украины.

Отмечается, что ранее проведение первенства было запланировано на апрель 2020 года, однако из-за карантинных ограничений турнир не провели.

"С поддержкой государства и наших партнеров мы готовы провести чемпионат Европы по бадминтону в Киеве на высшем уровне, – сказал президент Федерации бадминтона Украины Алексей Днепров на открытом заседании правительственного организационного комитета чемпионата Европы по бадминтону.

По его мнению, чемпионат Европы-2021 по бадминтону в Украине – это повод для гордости за страну и признак доверия к Украине как к надежному партнеру.

В свою очередь заместитель генсекретаря Европейской Конфедерации бадминтона Джимми Андерсен отметил высокий уровень готовности Украины к чемпионату.

В Украине турнир такого уровня состоится впервые. Чемпионат в Киеве станет решающим соревнованием в отборе на Олимпиаду в Токио.

Отметим, решение о проведении чемпионата Европы по бадминтону в Украине было принято в августе 2019 года, а сам турнир должен был пройти в конце апреля 2020 года, но из-за пандемии коронавируса турнир перенесли.