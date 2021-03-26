Луческу признан лучшим тренером УПЛ в марте

В первый месяц весны киевское "Динамо" под руководством румынского специалиста обыграло "Минай", "Зарю" и "Рух" с общим счетом 8:0.

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу признан лучшим тренером украинской Премьер-лиги (УПЛ) в марте.

Победитель рейтинга определялся путем голосования на сайте УПЛ.

В голосовании приняли участие около 3 500 респондентов. Луческу получил 47 процентов голосов. Второе место досталось Игору Йовичевичу из Днепра-1 (27 процентов), а третьим стал наставник Львова Анатолий Бессмертный – 23 процента.

В марте под руководством румынского специалиста киевское "Динамо" обыграло "Минай", "Зарю" и "Рух" с общим счетом 8:0. Таким образом, подопечные Луческу увеличили отрыв от донецкого "Шахтера" в турнирной таблице чемпионата до семи очков.

Также определился лучший игрок марта в чемпионате Украины. Им стал бразильский легионер ПФК "Львов" Шина, который набрал 44 процента голосов.

В марте Шина помог ПФК "Львов" одержать сенсационную победу над "Шахтером" со счетом 3:2, забив гол и отдав результативную передачу.

Второе место с 29-ю процентами занят голкипер "Динамо" Георгий Бущан, замкнул тройку хавбек "бело-синих" Сергей Сидорчук – 10 процентов.

Напомним, накануне старта нового футбольного сезона в Украине ультрас киевского "Динамо" выступили с очередным заявлением, в котором отметили, что отказываются оказывать полную поддержку команде, пока на посту главного тренера остается Мирча Луческу.