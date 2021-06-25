Время побеждать! Смотри матч сборной на экранах ТРЦ Gulliver

Сборная Украины впервые в истории вышла в плей-офф Евро и, как никогда, нуждается в поддержке своих болельщиков! Готов зарядить нашу команду на победу? Тогда приходи на Спортивную площадь возле ТРЦ Gulliver, где 29 июня официальный партнер национальной сборной Parimatch при поддержке городской власти и Дворца спорта организует трансляцию матча нашей команды на Евро 2020.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Сборная Украины сыграет со Швецией (начало в 22:00) в Глазго, а у тебя есть возможность посмотреть этот матч вместе со всей страной. Приходи с друзьями и семьей в фан-зону, ваша поддержка очень важна для сборной!

Также тебя ждет уличная еда, развлекательная программа и, конечно же, атмосфера настоящего футбольного праздника! Праздник начинается в 19:00 с трансляции матча Англия — Германия. Конечно, вход свободный. Проведи этот вечер вместе со всеми болельщиками и заряди Украину на победу!