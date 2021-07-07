"90-е переехали в Лос-Анджелес": Гвоздика обвинили в связи с преступным миром и финансовых махинациях

Украинский боксер нашел в биографии Александра Гвоздика неизвестные широкой публике подробности.

Украинский боксер Иван Редкач обвинил экс-чемпиона мира украинца Александра Гвоздика в мошенничестве.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Лицемер чистой воды. 90-е Переехали в Лос-Анджелес. Большие деньги толкнули известного боксера на уголовщину.

Совсем недавно на арене украинского спорта появился Александр Гвоздик. Миллионы украинцев гордились и следили за успехами молодого боксера", – начал рассказ Редкач.

Редкач рассказал свою версию историю приобретения популярности боксера.

"Александр Гвоздик — из неблагополучной семьи. Мальчик с улицы, чтобы выживать и защищаться, пошел в бокс.

Когда ему было 19 лет, его выгнали из зала, где он тренировался, за неспортивное поведение и неуважение к тренеру. Тогда то его и присмотрел начальник охраны криминального авторитета Казарцева для выполнения мелких поручений — кого припугнуть, кого избить. Услужливый и приятный, спокойный и готовый на все, чтобы пробиться ближе к Казарцеву.

Александр мечтал о спортивной карьере и просил все время Князя помочь. Используя свои связи в спортивном мире, Вадим организовал его участие на чемпионате в Казани в 2008, поскольку его брать не хотели туда за «личные спортивные» достижения", – добавил Редкач.

Иван Редкач считает, что Гвоздик всем успехам своим обязан одному человеку, на которого он работал.

"С 2008 г он сопровождал "Князя" везде, носил за ним сумку, выполнял любые криминальные поручения. Все свободное время он был с Вадимом и просил помочь с карьерой. В 2009 году Казарцев отправляет его на турнир премьер министра Турции и он выигрывает. За это Вадим ему подарил машину "Шкоду". У "Князя" огромные связи, благодаря которым он устроил его в сборную, так Гвоздик попадает на Олимпиаду в Лондоне в 2012 году, куда поехала и семья Казарцевых как группа поддержки. Семья Казарцевых несла и все траты по весьма дорогостоящим спортивным мероприятиям, где он занял 3-е место. Город выделил премию в 20 тысяч гривен, а Вадим с близким товарищем купил боксеру квартиру в новострое на Московском проспекте за 190 тыс долларов с дизайнерским ремонтом и мебелью", — рассказывает Гвоздик.

Также Редкач рассказал о том, как Гвоздик попал в США.

"После Олимпиады Гвоздик становится популярен.

После того, как Ломаченко подписал контракт, Гвоздик просится у Казарцева в Америку тоже.

Всю жизнь Гвоздика Казарцев нёс финансирование не только его лично, но и всей его семьи ( никогда не работавшей жены и маленьких троих детей)", — пишет Редкач.

Кроме того, боксер заявил, что интересы Гвоздика связаны лишь с игорным бизнесом.

"Спортивная карьера Гвоздика четко пошла в закат после боя с Бетербиевым в 2019 году. Бой ещё не начался, а близкие Гвоздика уже поняли — он наложил в штаны. Успешного боксера Александра Гвоздика больше нет. Он слаб духом, все, он больше не боец…

На игорный бизнес уже нацелен и, к тому же, стало понятно, что карьера уже закончена. Наметившаяся надолго пандемия ставит точку в заработках в зрелищных видах спорта. Гвоздик заканчивает свою карьеру", – пишет Редкач.

Также Редкач заявил, что Гвоздик участвует в рейдерском захвате чужого бизнеса.

"Десять лет назад Казарцев заболел тяжелым заболеванием и основное время жизни проводил в Германии. Поэтому он и попросил своего доверенного человека, «названного сына» Гвоздика оформить на себя его долю в Агроинвест холдинге на время его болезни. И переоформил на него документы в 2019 году.

Саша – человек малограмотный, не имеющий к бизнесу отношения, этого не знал. И, как только умер его благодетель, человек, который проплатил и построил всю его карьеру и счастливое будущее, тут же продал неизвестным людям не принадлежащее ему имущество.

Вадим Казарцев умер – идеальное время для рейдерского отъема бизнеса, а именно "Агроинвест холдинга", – написал Редкач в Facebook.

Напомним, в июне 2020-го Александр Гвоздик объявил о завершении карьеры. Таким образом, последним боем украинского боксера стал поединок против россиянина Артура Бетербиева, который он проиграл.