Впервые за 28 лет: Аргентина выиграла Кубок Америки, обыграв в финале Бразилию (видео)

Лионель Месси стал самым ценным игроком турнира

В Рио-де-Жанейро состоялся финал Копа Америка 2021. В решающем матче сборная Аргентины нанесла поражение сборной Бразилии.

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Единственный гол на 22-й минуте матча провел Анхель Ди Мария, который воспользовался передачей от Родриго Де Пауля. Аргентинцы умело засушили игру во втором тайме, не позволив сопернику создать опасные моменты у своих ворот, даже несмотря на наличие сразу пяти атакующих игроков в составе соперника.

Эта победа стала первой для сборной Аргентины за 28 лет, а для ее капитана Лионеля Месси это первый трофей с национальной сборной. До сегодняшней победы Месси в составе национальной команды выигрывал лишь на молодежном xемпионате мира в 2005 и Олимпиаде-2008. Кроме того, он выигрывал серебряные медали на чемпионате мира 2014 года. Тогда аргентинцы в финале проиграли Германии (0:1).

Для Месси это был четвертый Кубок Америки. В течение турнира он забил 4 гола и отдал 5 результативных передач — его признали самым ценным игроком Копа Америка 2021.

На пути к титулу Аргентина вышла из группы с Уругваем, Парагваем, Чили и Боливией, в четвертьфинале обыграла Эквадор (3:0), а в 1/2 — Колумбию в серии пенальти.

Аргентина — Бразилия 1:0

Гол: Ди Мария, 22

Аргентина: Мартинес — Монтиель, Отаменди, Ромеро (Песселья, 79), Акунья - де Пауль, Паредес (Родригес, 54), Ло Чельсо (Тальяфико, 63) - Ди Мария (Паласиос, 79), Месси, Мартинес (Гонсалес, 79).

Бразилия: Эдерсон - Данило, Тиаго Силва, Маркиньос, Лоди (Эмерсон, 76) - Фред (Фирмино, 46), Каземиро - Эвертон (Винисиус, 63), Лукас Пакета (Габриэль Барбоса, 76), Ришарлисон - Неймар.

Предупреждения: Паредес, Ло Чельсо, Де Пауль, Отаменди, Монтиель - Фред, Лоди, Пакета, Маркиньос