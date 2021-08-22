Главная спортивная семья Украины озадачила новым фото

Михаил Романчук и Марина Бех-Романчук опубликовала серию новых фотографий.

Украинский пловец Михаил Романчук, который выиграл первую серебряную медаль для Украины на Олимпиаде в Токио, и его жена легкоатлетка Марина Бех-Романчук заинтриговали своих подписчиков в Instagram новыми фотографиями.

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Украинка обратилась к своим подписчикам с просьбой, выбрать лучшую фотографию из двух предложенных. На фотографиях украинские спортсмены демонстрируют, в какой прекрасной физической форме они сейчас находятся.

Спортсмены сделали фотографии в коттеджном городке Riviera Village, который находится в Лебедевке (Киевская область).

Напомним, что Михаил Романчук выиграл для Украины сразу две медали на Олимпийских играх в Токио. Сначала украинец завоевал бронзу на дистанции 800 метров вольным стилем – эта медаль стала первой для Украины в плавании за 17 лет. До этого выигрывала медаль на Олимпиадах "золотая рыбка Украины" Яна Клочкова, которой удалось выиграть медаль на Олимпиаде в Афинах.

После этого Романчук успешно продолжил выступления на Олимпиаде и принес Украине первое серебро на турнире. Тогда Романчуку удалось показать второй результат на финальном заплыве 1500 метров свободным стилем. В этом же заплыве принимал участие и другой украинец Сергей Фролов, однако он завершил соревнование на восьмом месте.

Его жена Марина Бех-Романчук также выступала на Олимпийских играх в Токио. Украинка отобралась в финал Олимпиады по прыжкам в длину, но там заняла 5-е место, не сумев пополнить копилку Украины новыми медалями. Бех-Романчук – серебряная призерка чемпионата мира 2019 года и чемпионата Европы-2018.