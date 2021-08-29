С европейским рекордом. Мисник завоевала 42-ю медаль для Украины на Паралимпиаде

Украинка выигрывает серебряные медали уже на третьей Паралимпиаде кряду.

Украинская атлетка Анастасия Мисник выиграла 42-ю медаль для Украины на Паралимпийских играх в Токио в толкании ядра стоя.

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Мисник не только выиграла серебро, но и побила европейский рекорд – украинка показала результат в 14,16 метров. Эквадорка Поле Мендес Санчес выиграла соревнование, установив мировой рекорд – 14,39 метров.

Интересный факт: Мисник участвовала уже на трех Паралимпиадах и на всех трех – выигрывала только серебряные медали.

За Украину также выступила Виктория Шпачинская, которая заняла 4-е место, толкнув ядро на 13,87 метров.

Кроме того, Украина сумела сегодня пополнить общий командный зачет множеством медалей. Всего, на данный момент, украинские паралимпийцы выиграли 43 медали – наши спортсмены выиграли уже десять золотых медалей. Также на Паралимпиаде украинцы выиграли 22 серебряные и 11 бронзовых медалей – это больше, чем выиграла наша олимпийская сборная на Олимпиаде в Токио.

Паралимпийская сборная Украины продолжает идти на 5-м месте в общем командном медальном зачете, лидирующая сборная Китая практически недостижима – она выиграла уже 104 медали.

На втором месте находятся спортсмены из Великобритании, которые выиграли 60 медалей, третьи – паралимпийская команда Соединенных Штатов Америки.

В пятерке лучших, кроме Украины, спортсмены ПКР – на их счету 52 медали.

Соперники по общекомандному зачету Украины, сборная Бразилии, имеет 30 медалей – 10 золотых медалей, как и сборная Украины, но серебряных медалей у бразильцев всего пять. Азербайджан, который занимает 7-е место, вообще не имеет серебра, зато отстает от Украины лишь в одну золотую медаль и выиграл три бронзовых.