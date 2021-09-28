Украинский спортивный промоушен "Махач" купил бизнесмен из Казахстана
Украинский спортивный промоушен "Махач", организовывающий состязания по кулачным боям, купил бизнесмен из Казахстана.
Об этом рассказал сооснователь "Махача" Андрей Лимонтов, сообщает delo.ua.
По его словам, переговоры о продаже начались еще летом, а в конце сентября было подписано соглашение о продаже.
Лимонтов не смог раскрыть имя нового собственника, сославшись на то, что сделка еще не закрыта и по договоренности с новым владельцем эти данные не разглашаются. В то же время другие источники, близкие к переговорам, рассказали, что потенциальным приобретателем может быть казахстанский бизнесмен с грузинским гражданством Михаил Ломтадзе.
Ломтадзе входит в топ-50 крупнейших бизнесменов Казахстана по версии Forbes и, по оценке издания, обладает капиталом в $3,9 млрд. Он владеет 23% простых акций финтех-группы Kaspi.kz, которая, в частности, поглотила один из старейших украинских платежных сервисов Portmone.
Редакция Delo обратилась с запросом в Kaspi.kz с просьбой подтвердить эту информацию, но пока ответ не получила.
По словам Лимонтова, причин продать проект было несколько. В первую очередь — крайне выгодное предложение.
"А во-вторых, мы уперлись в стеклянный потолок. На украинском рынке мы смогли собрать "Дворец спорта" на наши бои, что не удавалось еще ни одному промоушену в Украине. Дальше нужно выходить на мировой уровень, но на сегодня украинский рынок не обладает достаточным финансовым потенциалом для дальнейшего развития промоушена из Украины. Я не могу по соглашению разглашать сумму сделки, но могу сказать, что нас оценили по достоинству, и даже немного выше. Мы очень довольны таким отношением со стороны покупателя к проделанной нами работе", — рассказал спортивный менеджер.
Напомним, что в мае Лимонтов в интервью "Зе Интервьюер" рассказывал, что уже тогда за проект ему предлагали более миллиона долларов.
Вопрос дальнейшего участия в проекте его сооснователя уже на каких-либо новых условиях еще не согласован и является предметом дальнейших переговоров.
"Как минимум, я обязан передать и наладить весь процесс для нового собственника. Но скажу честно, я хочу немного отдохнуть, сделать небольшой перерыв. Уж слишком много сил и бессонных ночей было потрачено на этот проект", — сказал он.
Лимонтов заверил, что "Махач" по-прежнему будет выходить на youtube-канале, и все подписчики смогут продолжать наслаждаться зрелищными боями.
Напомним, 24 июля промоушн "Махач" организовал в Киеве поединок украинского боксера Дениса Беринчика и бойца смешанных единоборств Артема Лобова из Ирландии, в котором победил украинец.
В тот же день в рамках 6 сезона "Махача" в Киеве впервые выступила команда из Казахстана.